В Сети распространяют неправдивую информацию о том, что в Киеве разрешили открыть парикмахерские и массажные салоны.

Об этом сообщают #Буквы.

В последнее время в Сети и СМИ появляется большое количество манипулятивной, невправдивой и недостоверной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.

В частности, сегодня, когда в Украине разрешили открыть продуктовые рынки, появилась информация о том, что в Киеве разрешили открыть парикмахерские и массажные салоны.

Об этом сообщают несколько СМИ со ссылкой на распоряжение КГГА.

“В помещениях салонов и парикмахерских должны соблюдаться правила: не более одного человека на 10 кв.м.; сотрудники должны быть в масках; помещение должно регулярно дезинфицироваться. При этом, СПА-салоны, косметологические кабинеты и другие заведения бытового обслуживания населения работать не будут”, – говорится в новостях.

Отметим, что такого постановления на сайте КГГА нет. Последнее распоряжение КГГА датировано 25 марта.

На сайте КГГА также сообщается, что 29 марта первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник обобщил перечень ограничений, регламентов и рекомендаций на период чрезвычайной ситуации в городе, зафиксированных распоряжениями руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Он также добавил инфографику, где изображены все ограничения, действующие в Киеве сегодня.

А сегодня, 31 марта, Поворозник призвал всех не нарушать условий карантина и сидеть дома.