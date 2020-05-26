Об этом на брифинге рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.
“О зачислении в садики и школы. Рассылку приглашений садов, согласно поданным заявкам и электронной очереди, Департамент образования возобновит с 1 июня. И с этой даты родители могут подать документы в электронном виде. А для вступления в первые классы школ надо подать оригиналы необходимых документов. Их будут принимать в школах с 1 июня по 1 сентября”, – сказал Кличко.
Он также напомнил, что внешнее независимое оценивание начнется с 25 июня.
“График и места проведения оценки будут опубликованы на сайте Департамента образования и науки КГГА”, – добавил Кличко.
На видео с 8 мин. 59 сек.
- Напомним, с понедельника, 25 мая, в регионах Украины, отвечающих требованиям ослабления карантина, разрешено возобновлять работу детских садиков.