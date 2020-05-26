В Киеве с 1 июня возобновится прием документов для зачисления в детсады и первые классы школ.

Об этом на брифинге рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

“О зачислении в садики и школы. Рассылку приглашений садов, согласно поданным заявкам и электронной очереди, Департамент образования возобновит с 1 июня. И с этой даты родители могут подать документы в электронном виде. А для вступления в первые классы школ надо подать оригиналы необходимых документов. Их будут принимать в школах с 1 июня по 1 сентября”, – сказал Кличко.

Он также напомнил, что внешнее независимое оценивание начнется с 25 июня.

“График и места проведения оценки будут опубликованы на сайте Департамента образования и науки КГГА”, – добавил Кличко.

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