В Киеве с 12 мая начнутся гидравлические испытания теплосетей, что предусматривает отключение горячего водоснабжения.

Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Испытания теплосетей являются необходимой частью подготовки их к работе зимой.

Они будут проводиться во всех районах Киева поэтапно, согласно графику.

“Проведение гидравлических испытаний запланировано во всех районах столицы для того, чтобы проверить тепловые сети на прочность и избежать повышенной аварийности во время старта отопительного сезона… На каждом отдельном участке гидравлические испытания будут длиться около двух недель. На это время соответствующие тепловые пункты будут отключать, а подача горячего водоснабжения будет временно прекращаться”, – говорится в сообщении.

Тестирование сетей утверждено на уровне профильного министерства Правилами подготовки тепловых хозяйств к отопительному периоду.

Городская власть обратилась к Кабинету Министров с просьбой изменить формат гидравлических испытаний теплосетей. Предлагается сократить сроки, когда в домах отсутствует услуга горячего водоснабжения во время тестирования трубопроводов.

Изначально испытания теплосетей планировалось начать с апреля, однако из-за вспышки коронавируса и карантина они были отложены.

Графика отключения горячей воды в КГГА пока не опубликовали.