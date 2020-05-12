Со вторника, 12 мая, в Киеве введен первый этап ослабления карантинных ограничений.

Об этом напомнил мэр столицы Виталий Кличко.

Так, с 12 мая в Киеве разрешена работа:

• непродовольственных магазинов общей площадью до 300 кв. м, кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы (с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 кв. м площади);

• салонов красоты, косметологических кабинетов, парикмахерских и других объектов бытового обслуживания населения в объектах площадью не более 300 кв. м (кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы).

• летних и сезонных открытых площадок кафе и ресторанов с соблюдением условий безопасности;

• небольших производств непродовольственных товаров и предприятий бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): при соблюдении требования не более 1 сотрудника на 10 кв. м и не более 1 клиента на 10 кв. м;

• адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов: с требованием не более 1 посетителя на 10 кв. м площади помещения;

• автокинотеатров;

• открываются для посещения парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, – двое взрослых, двое детей (кроме многодетных семей – при этих условиях количество детей не ограничивается). При этом, пользоваться детскими и спортивными площадками до сих пор запрещено.

Стоит отметить, что анонсированные Правительством карантинные ослабления начали вводить на территории Украины еще с 11 мая. Так, в Киеве еще вчера открылись летние площадки ресторанов и салоны красоты.

Столичные музеи, как и другие учреждения культуры, с 12 мая могут восстанавливать работу с ограничениями, но без посетителей. В то же время, в этих учреждениях должны временно отстранить от работы лиц, подлежащих самоизоляции (в частности, старше 60 лет).

Принимать посетителей смогут музеи под открытым небом и историко-культурные заповедники (соблюдая противоэпидемические ограничения).

При этом ряд противоэпидемических ограничений все еще продолжают действовать. Так, закрытыми для посещения остаются:

• школы, детские сады, учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, высшие учебные заведения;

• театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек и тому подобное;

• развлекательные центры и развлекательные зоны;

• развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты и т.д.);

• спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры;

• учреждения бытового обслуживания населения (бани, SPA салоны, кабинеты массажа, тату-салоны и т.п.);

• рынки (кроме агропродовольственных), сельскохозяйственные ярмарки;

• торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины, площадью более 300 кв. м (ТРЦ будут открывать во время второго этапа снятия ограничений);

• заведения общественного питания, быстрого питания, рестораны, кафе, бары, в том числе, и на автозаправочных станциях (разрешено работать летним площадкам кафе и ресторанов при условии соблюдения противоэпидемических требований).

Продолжает действовать запрет на посещение прибрежных зон, проведение массовых богослужений, экскурсионных мероприятий.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме по спецбилетам. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.

Метро откроется по решению Правительства.

Обязательным остается масочный режим в общественных местах. #Буквы ранее объясняли, что такое общественное место и где надо носить маски

Все еще запрещено: передвижение группой более двух лиц; пребывание в общественных местах лиц до 14 лет без сопровождения родителей; находиться на улице без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации и нарушать условия самоизоляции.