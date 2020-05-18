Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской госадминистрации.

Ограничение устанавливается на четырех въездах в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе, и будет оно действовать в утренние и вечерние часы: утром с 07:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00.

“Такое ограничение необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на дороги Киева в часы пик и стабилизировать трафик на период действия карантина и до полного восстановления работы общественного транспорта”, – рассказали в КГГА.