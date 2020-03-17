Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
Закрытие метро, предварительно, будет продолжаться до 3 апреля.
“Киев живет в условиях суровых ограничительных мер. Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановлению Кабинета Министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля”, – подчеркнул Кличко.
Он уточнил, что наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.
Кличко призвал киевлян “заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома”.
“Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих – пользоваться средствами индивидуальной защиты”, – добавил он.
В Києві тимчасово закривається метрополітен
Друзі!
Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів.
Згідно рішення урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, та постанови кабінету міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Так само, як Дніпро та Харків.
Тому, сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня.
Наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро.
Я закликаю киян піклуватися про своє здоров’я та безпеку і залишатися вдома.
Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих – користуватися засобами індивідуального захисту.
Опубліковано Віталієм Кличком Вівторок, 17 березня 2020 р.
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