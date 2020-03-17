В Киеве сегодня с 23:00 вечера прекратит работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Закрытие метро, предварительно, будет продолжаться до 3 апреля.

“Киев живет в условиях суровых ограничительных мер. Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановлению Кабинета Министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля”, – подчеркнул Кличко.

Он уточнил, что наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

Кличко призвал киевлян “заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома”.

“Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих – пользоваться средствами индивидуальной защиты”, – добавил он.

В Києві тимчасово закривається метрополітен Друзі! Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів. Згідно рішення урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, та постанови кабінету міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Так само, як Дніпро та Харків. Тому, сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня. Наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро. Я закликаю киян піклуватися про своє здоров’я та безпеку і залишатися вдома. Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих – користуватися засобами індивідуального захисту. Опубліковано Віталієм Кличком Вівторок, 17 березня 2020 р.