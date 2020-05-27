В Киеве с субботы, 30 мая, возобновят работу торгово-развлекательные центры (ТРЦ) и отели.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

В ТРЦ пока не будут открывать развлекательные зоны.

“Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров (без работы развлекательных зон). ТРЦ в Киеве – с соблюдением санитарных норм и регламентов – откроют с субботы, 30 мая”, – отметил Кличко.

Кроме того, с 30 мая смогут начать работу и гостиницы, кроме хостелов.

Кличко уточнил, что для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать:

• температурный скрининг сотрудников и постояльцев;

• масочный режим вне номеров;

• разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения;

• рестораны в отелях пока будут работать на вынос и на обслуживание.

“Решение же о работе ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно”, – добавил Кличко.

(На видео – с 9:23)