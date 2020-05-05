В Киеве со вторника, 5 мая, разрешили работу МАФов с фастфудом ("быстрой" едой) и кофе на вынос при условии соблюдения ряда норм.

Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Согласно распоряжению, продажа могла стартовать с 5 мая при условии соблюдения МАФами требований, необходимых в условиях карантина.

“В распоряжении речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа. То есть таких, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей”, – говорится в сообщении.

К деятельности МАФов выдвинуты следующие требования:

1) продажа должна осуществляться “на вынос”, потребление пищи и напитков на месте продажи не допускается;

2) реализация пищи быстрого приготовления, продажа напитков должны происходить через специально оборудованное окошко выдачи;

3) на входах в МАФы должны быть диспенсеры с антисептиками, обеспечено наличие одноразовых салфеток, перчаток для посетителей;

4) в МАФах должны придерживаться противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий (масочного режима, ежедневной термометрии персонала, организовать безопасный сбор использованных средств индивидуальной защиты и их утилизацию, обеспечить соблюдение дистанции как минимум 1,5 метра и тому подобное).