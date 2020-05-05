Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.
Согласно распоряжению, продажа могла стартовать с 5 мая при условии соблюдения МАФами требований, необходимых в условиях карантина.
“В распоряжении речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа. То есть таких, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей”, – говорится в сообщении.
К деятельности МАФов выдвинуты следующие требования:
1) продажа должна осуществляться “на вынос”, потребление пищи и напитков на месте продажи не допускается;
2) реализация пищи быстрого приготовления, продажа напитков должны происходить через специально оборудованное окошко выдачи;
3) на входах в МАФы должны быть диспенсеры с антисептиками, обеспечено наличие одноразовых салфеток, перчаток для посетителей;
4) в МАФах должны придерживаться противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий (масочного режима, ежедневной термометрии персонала, организовать безопасный сбор использованных средств индивидуальной защиты и их утилизацию, обеспечить соблюдение дистанции как минимум 1,5 метра и тому подобное).
- 28 апреля мэр Киева Виталий Кличко представил план первого этапа выхода из карантина в столице. Он начнется 12 мая. Планируется разрешить: работу непродовольственных магазинов площадью до 300 кв. м; работу парикмахерских и салонов красоты; работу временных сооружений (ларьков) – с запретом потребления пищи и напитков на месте; работу автокинотеатров; кафе, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос; откроют для посещения столичные парки и скверы. Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме, а работа метрополитена может быть восстановлена по решению Кабинета Министров.