По состоянию на 5 мая в Киеве уже открылись три продовольственных рынка – "Демеевский", "Маяк" и "Базар на Лесной".

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, Госпродпотребслужба города ранее проверила 37 продовольственных рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям работы в нынешней эпидемиологической ситуации. В итоге сегодня в Киеве открылись первые три из них.

“Как вы знаете, Правительство разрешило работать продовольственным рынкам. Но прописало требования и регламенты их работы. Госпродпотребслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. В прошедшие несколько дней ни один из рынков не был готов открыться”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что все это время рынки обустраивали необходимые условия для работы и теперь будут постепенно открываться.

“Сегодня в столице уже открылись три рынка: “Демеевский” – в Голосеевском районе, “Маяк” – в Деснянском и “Базар на Лесной”, – подчеркнул Кличко.

Завтра же, по его словам, должны открыться “Владимирский” и “Печерский” рынки.

“Я призываю всех киевлян соблюдать правила безопасности. И на рынках, в частности. Дистанция, маска, перчатки, дезинфекторы”, – заявил Кличко.

(На видео – с 5:35)