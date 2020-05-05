Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, Госпродпотребслужба города ранее проверила 37 продовольственных рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям работы в нынешней эпидемиологической ситуации. В итоге сегодня в Киеве открылись первые три из них.
“Как вы знаете, Правительство разрешило работать продовольственным рынкам. Но прописало требования и регламенты их работы. Госпродпотребслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. В прошедшие несколько дней ни один из рынков не был готов открыться”, – отметил Кличко.
Он уточнил, что все это время рынки обустраивали необходимые условия для работы и теперь будут постепенно открываться.
“Сегодня в столице уже открылись три рынка: “Демеевский” – в Голосеевском районе, “Маяк” – в Деснянском и “Базар на Лесной”, – подчеркнул Кличко.
Завтра же, по его словам, должны открыться “Владимирский” и “Печерский” рынки.
“Я призываю всех киевлян соблюдать правила безопасности. И на рынках, в частности. Дистанция, маска, перчатки, дезинфекторы”, – заявил Кличко.
(На видео – с 5:35)
- Ранее сообщалось, что в Киевской области 13 агропродовольственных рынков возобновили работу в условиях общенационального карантина.
- Перед этим Кабинет Министров на заседании принял решение о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков, но работать они смогут с соблюдением определенных условий.