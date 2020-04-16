Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

“Сегодня, 16 апреля, их-за сильного ветра упала часть временных конструкций лесов Подольского мостового перехода. Эти конструкции используют для выполнения работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста”, – отметил он.

Поворозник уточнил, что конструкции самого моста не повреждены, пострадавших нет.

Сейчас выполняются работы по восстановлению временных конструкций лесов.

Ранее в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждали о сильных порывах ветра в столице.

“По данным Укргидрометцентра, 16 апреля по Киеву порывы ветра 17-22 м/с”, – говорилось в сообщении.

СПРАВКА. Подольский мостовой переход – комбинированный мостовой переход, который сооружается в Киеве через реку Днепр, двухъярусное сооружение, состоящее из трех мостов и соединяющих их эстакад. На верхнем ярусе будут полосы для движения автомобильного транспорта, на нижнем – Подольско-Вигуровская линия метрополитена. Мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Общая протяженность мостового перехода – около 7,5 км.

Трасса Подольского мостового перехода была обозначена на всех генеральных планах развития Киева последних сорока лет. Согласно генеральному плану развития Киева до 2020 года, предусмотрено дальнейшее развитие всех видов городского пассажирского транспорта с учетом строительства данного мостового перехода.