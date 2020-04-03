Об этом проинформировал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, в Киеве уже 189 человек имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. За прошедшие сутки заболели еще 28 человек, двое из них умерли.
“Количество киевлян, заболевших COVID-19, за минувшие сутки увеличилось на 28 человек. И двое из них не выжили. Всего в столице 189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них уже три случая летальных”, – отметил Кличко.
Он уточнил, что среди киевлян, которым подтвердили диагноз за прошедшие сутки: 17 мужчин – в возрасте от 16 до 70 лет и 11 женщин – от 17 до 69 лет.
“Двое женщин – 56 и 69 лет – к сожалению, умерли. Среди заболевших – двое несовершеннолетних: шестнадцатилетний парень и семнадцатилетняя девушка”, – рассказал Кличко.
В медицинские учреждения столицы госпитализировали 13 больных. Другие находятся на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.
“Я хочу подчеркнуть: мы делаем все, чтобы остановить распространение этой заразы. Но вирус не отступает. И не относитесь к этому, как к страшилке! Мы должны бороться с распространением болезни вместе”, – подчеркнул Кличко.
Распределение случаев заражения по районам столицы выглядит следующим образом:
- Накануне Виталий Кличко сообщил, что в Киеве подтвердили первую смерть от коронавируса COVID-19: скончался 70-летний мужчина.
- По состоянию на 3 апреля в Украине зафиксировано уже 942 случая заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было подтверждено 138 новых случаев.
- 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.