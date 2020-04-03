В Киеве вследствие заражения коронавирусом COVID-19 умерли еще два человека. Это женщины в возрасте 56 и 69 лет.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве уже 189 человек имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. За прошедшие сутки заболели еще 28 человек, двое из них умерли.

“Количество киевлян, заболевших COVID-19, за минувшие сутки увеличилось на 28 человек. И двое из них не выжили. Всего в столице 189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них уже три случая летальных”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что среди киевлян, которым подтвердили диагноз за прошедшие сутки: 17 мужчин – в возрасте от 16 до 70 лет и 11 женщин – от 17 до 69 лет.

“Двое женщин – 56 и 69 лет – к сожалению, умерли. Среди заболевших – двое несовершеннолетних: шестнадцатилетний парень и семнадцатилетняя девушка”, – рассказал Кличко.

В медицинские учреждения столицы госпитализировали 13 больных. Другие находятся на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

“Я хочу подчеркнуть: мы делаем все, чтобы остановить распространение этой заразы. Но вирус не отступает. И не относитесь к этому, как к страшилке! Мы должны бороться с распространением болезни вместе”, – подчеркнул Кличко.

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Распределение случаев заражения по районам столицы выглядит следующим образом: