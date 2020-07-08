В Киеве за сутки коронавирус обнаружили еще у 114 человек. Всего в столице уже 5779 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“Если за последние несколько дней количество больных коронавирусом в столице уменьшалось, то за прошедшие сутки – снова всплеск. Коронавирус подтвердили еще у 114 человек. Среди них – 5 медиков. Сегодня в Киеве уже 5779 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил Кличко.

По его словам, среди тех, кто заболели 46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет. И три девочки – от 4 до 13 лет. И 61 мужчин в возрасте от 18 до 75 лет. И четверо мальчиков – от двух месяцев до 13 лет.

Кличко отметил, что в медучреждения столицы госпитализировали 21 пациента. Другие находятся на самоизоляции под контролем врачей.

За прошедшие сутки выздоровели 52 человека. В общем излечились от коноравируса 1900 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 20. В Днепровском – 19. Но в Деснянском районе – 16 случаев.