Об этом во время брифинга заявил мэр Виталий Кличко.

“Тем же, кто пренебрегает правилами и приводит примеры стран, где, мол, не такие строгие ограничения, советую: посмотрите, как сейчас разворачивается ситуация в той же Москве! Это не так далеко, как США, Италия и Испания. Может поймете, что ограничения в столице были введены вовремя? И ради вашей безопасности! Напомню, в эти выходные правоохранители несли усиленную службу в городе. Патрулировали парки, скверы, публичные места”, – сказал Кличко.

Так, полиция составила всего 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений, из них:

91 – за пребывание в общественных местах без масок или респираторов,

21 – за пребывание группой более 2 человек,

26 – за посещение парков и скверов,

7 – за посещение спортивных и детских площадок

66 протоколов – за нарушение правил самоизоляции.

В бюджет с нарушителей через суды взыскано уже более 150 000 гривен.