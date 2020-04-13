Об этом во время брифинга заявил мэр Виталий Кличко.
“Тем же, кто пренебрегает правилами и приводит примеры стран, где, мол, не такие строгие ограничения, советую: посмотрите, как сейчас разворачивается ситуация в той же Москве! Это не так далеко, как США, Италия и Испания. Может поймете, что ограничения в столице были введены вовремя? И ради вашей безопасности! Напомню, в эти выходные правоохранители несли усиленную службу в городе. Патрулировали парки, скверы, публичные места”, – сказал Кличко.
Так, полиция составила всего 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений, из них:
- 91 – за пребывание в общественных местах без масок или респираторов,
- 21 – за пребывание группой более 2 человек,
- 26 – за посещение парков и скверов,
- 7 – за посещение спортивных и детских площадок
- 66 протоколов – за нарушение правил самоизоляции.
В бюджет с нарушителей через суды взыскано уже более 150 000 гривен.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из-за вчерашнего скопления людей в храмах полиция оштрафовала трех священников.
- Ранее сообщалось, что с 12 марта – начала введения ограничительных мер – полиция принялась составлять протоколы об админнарушениях на продавцов семян, рыболовных снастей, саженцев, фруктов, на шиномонтажников, резчиков стекла, владельцев магазинов. Всего судами Украины приняты решения о взыскании штрафов в размере 1 млн 105 тыс. грн.