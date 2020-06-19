Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Порошенко поблагодарил всех, кто пришел на церемонию и высказывал слова поддержки.

“Я был поражен, какое огромное количество соболезнований поступило моей семье со всего мира. Сотни тысяч неравнодушных людей отметили, как мой отец любил Украину. Господи, спасибо тебе, что ты послал мне такого отца. Очень тяжело терять родителей, когда ты молодой человек, но еще тяжелее терять, когда ты уже состоялся, когда ты уже умом, а не только сердцем понимаешь, что отец для тебя сделал… Он был великим отцом и большим другом, а еще он был великим учителем, который на собственном примере демонстрировал, как надо любить людей, держать свое сердце открытым, приходить к Богу и верить. Как надо любить жену и как сохранить прочной семью. Как следует переживать за государство, как жить делом, которое ты делаешь”, – отметил Порошенко.

“Это очень нелегко быть отцом Петра Порошенко. Ибо, если ты имеешь открытое сердце, ты должен научить сына, как переживать несправедливость, ложь, подлость. Он научил меня стойкости, но все это оставляло шрамы на его сердце… Этих шрамов стало столько, что сердце не выдержало. И остановилось… Мы только неделю тому назад отпраздновали его день рождения, и в ночь на 16 июня сердце моего отца останавливалось 16 раз. И 16 раз мы его запускали. На 17 раз оно не запустилось… Того, кто ранил сердце моего отца – Бог простит. Потому что мой папа учил нашу семью прощать”, – добавил он.

Как сообщает “ВВС Украина”, сначала панихиду по Алексею Порошенко отслужили в Михайловском соборе. Службу провел предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Само прощание состоялось в клубе Кабинета Министров на улице Институтской.

Церемонию посетили: бывший министр обороны Валерий Гелетей, экс-губернатор Николаевской области Алексей Савченко, бывший депутат Сергей Березенко, журналист и политолог Тарас Березовец, бывший генпрокурор Юрий Луценко с женой.

Прибыл также бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

По данным “BBC Украина”, свои соболезнования пятому президенту уже передали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер Хорватии Андрей Пленкович, Дональд Туск от Европейской народной партии, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

От действующей власти официальные соболезнования пока не поступали.

Как известно, Алексей Порошенко ушел из жизни 16 июня после инсульта. 11 июня ему исполнилось 84 года.

Сначала его похороны должны были состояться 18 июня. Однако из-за заседания суда по избранию меры пресечения Петру Порошенко церемонию перенесли.