Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Сегодня, 9 марта, в честь 206-летия со дня рождения Тараса Шевченко, состоялось вручение Национальных премий лауреатам 2020 года.

Согласно указу Президента Владимира Зеленского, лауреатами премии стали:

исполнители группы “ДахаБраха” (Марко Галаневич, Нина Гаренецкая, Ирина Коваленко, Елена Цибульская) за музыкальный альбом “Шлях”;

фотохудожник Александр Гляделов за художественный проект “Карусель”,

поэтесса Марианна Кияновская за книгу стихов “Бабий Яр. Голосами”;

журналистка, военный корреспондент Евгении Подобная за книгу “Дівчата зрізають коси”

писатель Тарас Прохасько за книгу эссе “Так, але…”;

режиссер Владислав Троицкий, композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко за оперу-реквием “IYOV”,

Владимир Зеленский принял участие в церемонии вручения премии. Он поблагодарил лауреатов и организаторов мероприятия и напомнил слова Уинстона Черчилля, когда во время Второй мировой войны один из министров предложил увеличить расходы на оборону за счет финансирования культуры.

“На это Уинстон Черчилль ответил: “А за что мы тогда воюем?”. Уважаемые украинцы, мы воюем за наше государство, за нашу культуру. Ибо культура — это и есть государство, это и есть наш народ”, — сказал Зеленский.