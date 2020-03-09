Об этом сообщили в пресс-службе Президента Украины.
Сегодня, 9 марта, в честь 206-летия со дня рождения Тараса Шевченко, состоялось вручение Национальных премий лауреатам 2020 года.
Согласно указу Президента Владимира Зеленского, лауреатами премии стали:
- исполнители группы “ДахаБраха” (Марко Галаневич, Нина Гаренецкая, Ирина Коваленко, Елена Цибульская) за музыкальный альбом “Шлях”;
- фотохудожник Александр Гляделов за художественный проект “Карусель”,
- поэтесса Марианна Кияновская за книгу стихов “Бабий Яр. Голосами”;
- журналистка, военный корреспондент Евгении Подобная за книгу “Дівчата зрізають коси”
- писатель Тарас Прохасько за книгу эссе “Так, але…”;
- режиссер Владислав Троицкий, композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко за оперу-реквием “IYOV”,
Владимир Зеленский принял участие в церемонии вручения премии. Он поблагодарил лауреатов и организаторов мероприятия и напомнил слова Уинстона Черчилля, когда во время Второй мировой войны один из министров предложил увеличить расходы на оборону за счет финансирования культуры.
“На это Уинстон Черчилль ответил: “А за что мы тогда воюем?”. Уважаемые украинцы, мы воюем за наше государство, за нашу культуру. Ибо культура — это и есть государство, это и есть наш народ”, — сказал Зеленский.
- В 2019 году лауреатами премии стали: режиссер Роман Бондарчук, публицист Богдан Горынь, режиссер-постановщик Ростислав Держипильский, писательница Оксана Забужко, художник Василий Чебаник, художественный руководитель, главный дирижер заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио Владимир Шейко.