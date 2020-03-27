Об этом проинформировал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, уже разработан алгоритм, который власти столицы начали внедрять в сотрудничестве с правоохранительными органами, медработниками и местными жителями.
Так, будет создана мониторинговая группа для сбора информации о потенциально больных и лицах, которые с ними контактировали.
Данные будут собирать от семейных врачей, “Киевского лабораторного центра МОЗ Украины”, Государственной пограничной службы, Главного управления Национальной полиции.
“Важно внедрить действенный механизм выявления всех носителей вируса, их изоляции и лечения… Первое, что надо сделать, – создать единую информационную базу потенциально больных лиц и лиц, которые с ними контактировали. Этих людей надо немедленно отправлять лечиться или – на изоляцию. Поэтому городские власти создают мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от: семейных врачей, “Киевского лабораторного центра МОЗ Украины”, Государственной пограничной службы, Главного управления Национальной полиции”, – подчеркнул Кличко.
Он призвал киевлян также участвовать и предоставлять информацию о случаях заболевания или людях, контактировавших с потенциально больными.
“Это непростая и большая работа. Но только консолидацией усилий мы сможем локализовать и остановить распространение вируса” – отметил Кличко.
(На видео – с 3:50)
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