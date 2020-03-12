Об этом он сообщил в Facebook на личной странице.
“Прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией”, – написал Фирсов.
Чиновник допускает, что таким образом “оценили работу” его команды во главе ведомства.
До этого Госэкоинспекция добилась того, чтобы Горно-металлургическая группа “Метинвест” заплатила 10 миллионов гривен компенсации за экологический ущерб, которые были начислены после проверки “Мариупольского металлургического комбината им. Ильича”.
“Значит ли это, что мы испугаемся и остановимся? Разумеется, нет. Напротив, мы на верном пути и только усилим работу”, – пояснил он.
- Накануне сообщалось, что Государственная экологическая инспекция проверит 200 компаний по всей Украине, которые больше всего загрязняют окружающую среду.