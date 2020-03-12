В ночь на 12 марта в Киеве неизвестные подожгли автомобиль исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова.

Об этом он сообщил в Facebook на личной странице.

“Прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией”, – написал Фирсов.

Чиновник допускает, что таким образом “оценили работу” его команды во главе ведомства.

До этого Госэкоинспекция добилась того, чтобы Горно-металлургическая группа “Метинвест” заплатила 10 миллионов гривен компенсации за экологический ущерб, которые были начислены после проверки “Мариупольского металлургического комбината им. Ильича”.

“Значит ли это, что мы испугаемся и остановимся? Разумеется, нет. Напротив, мы на верном пути и только усилим работу”, – пояснил он.