Об этом сообщает пресс-служба таможни в Facebook.

“В третий раз за последнее время во время таможенного контроля международных отправлений киевские таможенники изымают мечи. В этот раз меч с рукоятью общей длинной 90,7 см, который был изъят во время проверки почтового отделения из США, экспертами определен как длинноклинковое холодное оружие колющего действия”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что оружие подобно масонским мечам, которые были распространены в США в 19-20 веках.

“В таможенной декларации это холодное оружие отправитель назвал сувениром. Холодное оружие, запрещенное к пересылке в международных почтовых отправлениях без разрешающих документов, изъято”, – сказано в сообщении.



Київська митниця вилучила масонський ритуальний меч в посилці ⚡️Київською митницею вилучено масонський ритуальний меч🗡 🔥Втретє за останній час під час митного контролю міжнародних поштових відправлень київські митники вилучають мечі⚔️.Цього разу меч з рукояткою загальною довжиною 90,7 см, що був вилучений під час перевірки поштового відправлення із США, експертами визначено як довгоклинкову холодну зброю колючої дії.Дана зброя подібна за зовнішнім виглядом до масонських мечів, поширених в США в XIX-XX століттях.В митній декларації цю холодну зброю відправник назвав сувеніром.Холодну зброю, заборонену до пересилання у міжнародних поштових відправленнях без дозвільних документів, вилучено.📌Складено протокол про порушення митних правил за ст. 472 Митного кодексу України. ✌️Нагадаємо, що в двох попередніх випадках працівники Київської митниці Держмитслужби виявили середньовічний палаш довжиною 83 см XVI-XVII ст. та скіфський меч довжиною 35 см VII-VI ст. до н.е., які експертами віднесено до історичних та культурних цінностей.Свідоцтв на право вивезення даних культурних цінностей – палаша, який прямував до Великобританії, та меча, якого відправляли до Румунії, – не було.Старовинну зброю було вилучено за протоколами про порушення митних правил.#Київська_митниця_Держмитслужби #контрабанда #ХолоднаЗброя #ПоштовіВідправлення Gepostet von Київська митниця Держмитслужби am Dienstag, 3. März 2020