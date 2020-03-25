В Киеве 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19. Количество заболевших киевлян выросла возросло до 31.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

“Количество киевлян, заболевших COVID-19 выросла в столице до 31 человек. Сегодня вечером мы получили от Государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины” еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом”, — сообщил городской голова.

По словам Кличко, двое заболевших мужчин лечатся дома на самоизоляции. Третий пациент — 51-летний киевлянин, которые накануне вернулся из Франции — с 21 марта госпитализирован в Александровскую больницу.

Также по состоянию на вечер 24 марта в столице проверяют на COVID-19 еще 22 пациента.