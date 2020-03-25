Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
“Количество киевлян, заболевших COVID-19 выросла в столице до 31 человек. Сегодня вечером мы получили от Государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины” еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом”, — сообщил городской голова.
По словам Кличко, двое заболевших мужчин лечатся дома на самоизоляции. Третий пациент — 51-летний киевлянин, которые накануне вернулся из Франции — с 21 марта госпитализирован в Александровскую больницу.
Также по состоянию на вечер 24 марта в столице проверяют на COVID-19 еще 22 пациента.
- Ранее сообщалось, что COVID-19 обнаружили у народного депутата Сергея Рудыка и 51-летнего экс министра финансов, экс-главы СБУ Валерия Хорошковского.
- В Ирпене (Киевская область) с подозрением на коронавирус госпитализировали беременную женщину.
- По состоянию на утро 24 марта было известно, что в Украине 97 случаев заражения COVID-19.