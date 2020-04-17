Об этом свидетельствуют данные индекса качества воздуха (AQI).
При норме 50, в Киеве уровень загрязнения воздуха сейчас 155, что по общей шкале определяется как “вредно”. В то же время, в городе фиксируется максимальный показатель загрязненности на уровне 338 – “опасно”.
В остальных регионах уровень загрязнения воздуха в пределах нормы, или же не превышает ее.
В частности, в Одессе индекс качества воздуха – 57.
Аналогичный показатель фиксируется во Львове – 57.
В Харькове наиболее чистый воздух в сравнении с другими крупными областными центрами страны. Здесь индекс качества воздуха составил 21, “хорошо”.
В Днепре ситуация с загрязнением воздуха в пределах нормы – индекс на уровне 38.
- Накануне сообщалось, что из-за пожара в Чернобыльской зоне в Киеве наблюдается задымленность воздуха. Горожан попросили не открывать окна и не выходить из дома.
- Утром 17 апреля индекс качества воздуха в Киеве составлял 169 единиц (вредно).