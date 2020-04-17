По состоянию на 11:00 17 апреля, уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму почти в семь раз, составив 338 при необходимых 50.

Об этом свидетельствуют данные индекса качества воздуха (AQI).

При норме 50, в Киеве уровень загрязнения воздуха сейчас 155, что по общей шкале определяется как “вредно”. В то же время, в городе фиксируется максимальный показатель загрязненности на уровне 338 – “опасно”.

В остальных регионах уровень загрязнения воздуха в пределах нормы, или же не превышает ее.

В частности, в Одессе индекс качества воздуха – 57.

Аналогичный показатель фиксируется во Львове – 57.

В Харькове наиболее чистый воздух в сравнении с другими крупными областными центрами страны. Здесь индекс качества воздуха составил 21, “хорошо”.

В Днепре ситуация с загрязнением воздуха в пределах нормы – индекс на уровне 38.