Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.
Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
Отмечается, что в столице предприняты все меры “для предупреждения завоза и распространения” коронавируса, в частности обеспечивается “своевременное выявление и изоляция лиц” с признаками заражения.
Согласно решению комиссии КГГА, в медицинских учреждениях должны обеспечить отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, а также отдельный отбор биологических материалов больных (для исследования).
Специалистов бригад скорой медицинской помощи, учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную и стационарную помощь больным, должны обеспечить пульс-эксиметрами, аппаратами для неинвазивной вентиляции легких.
Кроме того, больницы планируется обеспечить неснижаемым запасом противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения коронавируса, дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. В аптеках также должно быть достаточное количество противовирусных, лекарственных и витаминных препаратов, средств не специфической профилактики гриппа и ОРВИ и средств индивидуальной защиты.
В Киеве уже определены семь больниц, которые оборудованы должным образом и имеют специалистов-инфекционистов.
В городе действует круглосуточная горячая линия “Совет врача по телефону”, куда можно обратиться в случае выявления симптомов, похожих на признаки коронавируса (по номерам: 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 – с мобильного (согласно тарифам оператора)).
Департаменту транспортной инфраструктуры, КП “Киевский метрополитен”, КП “Киевпастранс” поручено усилить дезинфекционные мероприятия на остановках транспорта, в помещениях станций метрополитена, подвижном составе, вагонах поездов, в вестибюлях и помещениях станций метрополитена. Работники этих предприятий должны быть обеспечены средствами личной гигиены и индивидуальной защиты, а состояние их здоровья будет контролироваться каждый день.
“Руководители учреждений, предприятий, организаций должны усилить режим текущей дезинфекции в местах массового пребывания людей, таких как: вокзалы, заведения торговли, учреждения культуры и торгово-развлекательные заведения, кинотеатры и т. д. Работникам учреждений руководители должны обеспечить необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены, провести соответствующие учения по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции” – подчеркивается в сообщении.
Кроме того, власти столицы (Департамент образования и науки, Департамент молодежи и спорта, Департамент социальной политики, Департамент культуры, районные в городе Киеве госадминистрации), руководители высших учебных заведений должны ограничить “проведение культурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях заведений и общежитий, а также проводить влажные уборки с использованием дезинфицирующих средств, обеспечить соблюдение нормативных показателей температуры воздуха, проводить частое регулярное сквозное проветривание помещений” и тому подобное.
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