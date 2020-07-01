Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“Хочу сообщить, что в соответствии с постановлением Правительства, принято решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице”, – отметил он.
В частности, с 1 июля в Киеве:
• ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) – до 22:00;
• ограничено также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – после 22:00.
“Эти ограничения вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни. И город будет выполнять такое решение Правительства”, – подчеркнул Кличко.
(На видео – с 7:25)
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