Власти Киева приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Хочу сообщить, что в соответствии с постановлением Правительства, принято решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице”, – отметил он.

В частности, с 1 июля в Киеве:

• ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) – до 22:00;

• ограничено также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – после 22:00.

“Эти ограничения вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни. И город будет выполнять такое решение Правительства”, – подчеркнул Кличко.

(На видео – с 7:25)