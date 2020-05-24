В центре Киева, где запланирована акция протеста к годовщине президентства Владимира Зеленского, усилили меры безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

“Для обеспечения общественной безопасности и порядка привлечены полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Наряды стражей порядка несут службу в усиленном режиме. Сегодня в центре столицы запланировано проведение массовых акций. Чтобы не допустить нарушений общественного порядка, работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на усиленное дежурство”, – говорится в сообщении.

Правоохранители также обращаются к организаторам и участникам акции соблюдать нормы законодательства и карантина и не нарушать общественный порядок.

В центре Киева сегодня в 14:00 планируется акция протеста “Стоп реванш”.

Такие же акции протеста запланированы и в других городах Украины.