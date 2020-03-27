Об этом проинформировал сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“К сожалению, количество людей, которые заразились коронавирусом, в столице увеличилось. Уже 55 человек имеют подтвержденный диагноз. Сегодня мы получили от государственного учреждения “Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины” еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом“, – отметил Кличко.
Он уточнил, что заболели 4 женщины в возрасте от 31 до 59 лет и четверо мужчин – от 43 до 59 лет. Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы, двое – в городскую клиническую больницу № 4, еще двое – в центральный госпиталь МВД. Кроме того, двое заболевших находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.
Экспресс-тестами и лабораторными исследованиями были протестированы более 1,5 тыс. киевлян. Сейчас “Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины” проверяет на подтверждение или опровержение диагноза COVID-19 еще 32 образца.
“Еще раз призываю всех: не гуляйте в парках, не ведите детей на площадки, не собирайтесь компаниями пообщаться. Вирус достаточно агрессивен и распространяется, к сожалению, очень быстро. Предотвратить его можно ограничением социальных контактов”, – подчеркнул Кличко.
- Утром сообщалось, что в Украине зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (в том числе 47 в Киеве). За сутки было подтверждено 62 новых случая.
- В Украине коронавирусом COVID-19 чаще всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет.