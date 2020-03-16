Видеообращение было опубликовано на официальной странице Кличко.
В Киеве будут работать
– банкоматы;
– банки;
– автозаправочные станции.
Временно остановится работа
– спортивных залов и комплексов;
– заведений бытового обслуживания (салонов красоты, СПА, саун, массажных кабинетов, косметологических кабинетов, парикмахерских;
– компьютерных клубов, ночных клубов, дискотек.
Будет максимально ограничена работа
– передвижение людей по городу и другим населенным пунктам;
– работа предприятий общественного питания (заведения смогут принимать заказы на доставку еды онлан)
– проведение спортивных, культурных, религиозных, социальных мероприятий с массовым участием граждан.
“Мы понимаем, что это неудобства для жителей города и потери для бизнеса. Но они вынужденные и временные. Прибыль и деньги важны. Но здоровье и жизни людей важнее всего. И мы дожны заботиться о об этом прежде всего”, – сказал Кличко.
Также мэр добавил, что городская власть будет работать в штатном режиме.
“Что касается общественного транспорта, пользование ним мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян, которые не будут передвигаться по городу без крайней необходимости. На работу, в магазины за продуктами или аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфекционирующими средствами несколько раз в день. В метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это ваша безопасность и безопасность окружающих людей”, – добавил Кличко.
Кроме того, из резервного фонда Киева будет выделено на закупку медицинских масок 10 миллионов гривен. Столица также заказала 100 тысяч и уже получила 5 тысяч быстрых тестов на коронавирус.
Київ посилює обмежувальні заходи
Друзі! Столиця продовжує убезпечувати і упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час! Ми повинні зменшити шанси вірусу на розповсюдження столицею й Україною! Тому, з 17 березня максимально обмежується: – Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України.- Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участі громадян. Тимчасово призупиняється робота:- Торговельних центрів.- Закладів громадського харчування: не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн-замовлення на доставку їжі- Спортивних комплексів і залів.- Закладів побутового обслуговування населення: SPA-салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших.- Розважальних закладів: дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.Працюватимуть:- Продуктові та господарські магазини.- Аптеки.- АЗС.- Банки та банкомати. Ми розуміємо, що це незручності для мешканців міста та втрати для бізнесу. Але вони – вимушені та тимчасові. Прибутки та гроші – важливі. Та здоров’я і життя людей – найважливіше! І ми повинні дбати перш за все про це! Міська влада працюватиме в штатному режимі для забезпечення життєдіяльності та безпеки мешканців столиці. Керівники підприємств, установ та організацій столиці, незалежно від форм власності та підпорядкування, повинні максимально перевести роботу персоналу на віддалений доступ.Що стосується громадського транспорту – користування ним ми поки не обмежуємо. Але сподіваємося на свідомість киян, – що не пересуватимуться містом без крайньої потреби. На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезинфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це – ваша безпека і безпека оточуючих людей.
Gepostet von Віталій Кличко am Montag, 16. März 2020
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Глава Правительства Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок.
- Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.
- 15 марта в аэропорту “Борисполь” для 123 эвакуированных из Италии украинцев провели экспресс-тест на COVID-19. Все результаты отрицательные.