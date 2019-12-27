Власти Киева намерены весной 2020 года открыть "кризисную комнату" для жертв домашнего насилия, где можно будет находиться до 10 дней.

Об этом проинформировали в пресс-службе КГГА.

По словам замглавы КГГА Марины Хонды, из 3500 опрошенных жителей столицы большинство не знают, куда обращаться, если ты стал жертвой насилия в семье.

“Контакт-центр 15-51 опросил 3500 граждан. Большинство из них четко понимают, что такое насилие в семье. Есть четкое понимание классификации видов насилия. Но отсутствует понимание – куда обращаться, если ты стал жертвой домашнего насилия. Таких среди опрошенных оказалось более 2800 человек”, – отметила Хонда.

Она уточнила, что пострадавшие часто не хотят обращаться в социальные службы, поскольку боятся потом оказаться один на один с агрессором. Чтобы исправить ситуацию, было принято решение весной 2020 года открыть “кризисную комнату”.

“Это “комната” на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше. Поэтому человек может 10 дней находиться в такой “кризисной комнате”, получить первичную психологическую помощь и пройти медицинский осмотр. Если у человека есть родственники – с ними связываются. Если совсем некуда идти, тогда собираются документы для поселения в приют до решения вопроса”, – объяснила Хонда.

Стоит отметить, что в Киеве сейчас действует городской телефон доверия и противодействия насилию 15-00 или 044-272-15-00.