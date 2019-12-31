Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
График последнего отправления автобусов, троллейбусов и трамваев от конечной станции можно увидеть по ссылке.
Также до 05:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.
На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов № 6, 16, 18 будет организовано с изменениями:
троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива ст. м. “Лукьяновская”;
троллейбусы № 16 — от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
троллейбусы № 18 — от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
Столичный метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на 3 часа дольше.
Кроме того, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков обеспечат ограничения (закрытии) на вход для пассажиров станции метро “Золотые ворота” на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади. Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.
- В Киеве 19 декабря на Софиевской площади открыли центральную новогоднюю елку Украины.