Об этом Гончаренко сказал в комментарии #Буквам.
Так, в Киеве появились ситилайты с изображением Алексея Гончаренко, на которых говорится: “Зелеными (тут посыл к партии “Слуга народа”) в Киеве должны быть только каштаны”.
Корреспондент #Букв уточнила у народного депутата, означает ли эта наружная реклама его выдвижение на пост мэра Киева? На что Алексей Гончаренко ответил: “Пока нет”.
“Это не троллинг кандидатов на выборах в Киеве. Это такая политическая задача, которую надо реализовать на выборах в Киеве. Выборы в Киеве должны пройти как референдум доверия-недоверия Зеленскому и его политике. А кто конкретно будет лицом этого – это еще посмотрим… Может это буду и я”, – сказал Алексей Гончаренко.
- Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко отказался от предложения выдвигаться на местных выборах в столице от партии “Европейская Солидарность”.
- Ранее действующий мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что намерен в третий раз баллотироваться на должность городского главы столицы.
- Согласно опросу Центра социальных и маркетинговых исследований Socis, на выборах в Киевский городской совет партия Петра Порошенко “Европейская Солидарность” опережает всех конкурентов. За нее готовы проголосовать 20,8 % опрошенных.