Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко не отрицает, что может пойти в мэры Киева.

Об этом Гончаренко сказал в комментарии #Буквам.

Так, в Киеве появились ситилайты с изображением Алексея Гончаренко, на которых говорится: “Зелеными (тут посыл к партии “Слуга народа”) в Киеве должны быть только каштаны”.

Корреспондент #Букв уточнила у народного депутата, означает ли эта наружная реклама его выдвижение на пост мэра Киева? На что Алексей Гончаренко ответил: “Пока нет”.

“Это не троллинг кандидатов на выборах в Киеве. Это такая политическая задача, которую надо реализовать на выборах в Киеве. Выборы в Киеве должны пройти как референдум доверия-недоверия Зеленскому и его политике. А кто конкретно будет лицом этого – это еще посмотрим… Может это буду и я”, – сказал Алексей Гончаренко.