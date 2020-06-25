В Киеве возле рынка были обнаружены минометные боеприпасы.

Об этом сообщила пресс-служба “Киевгаза” в Facebook.

Уточняется, что три минометных боеприпаса были обнаружены на улице Степана Бандеры. При этом на место были вызваны саперы, спасатели и полиция.

Отмечается, что мины были найдены во время проведения земельных работ на объекте около газозаправочной станции и рынка “Петровка”.

В “Киевгазе” рассказали, что в случае взрыва последствия могли быть ужасными. В данный момент строительные работы на месте временно прекращены.