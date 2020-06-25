Об этом сообщила пресс-служба “Киевгаза” в Facebook.
Уточняется, что три минометных боеприпаса были обнаружены на улице Степана Бандеры. При этом на место были вызваны саперы, спасатели и полиция.
Отмечается, что мины были найдены во время проведения земельных работ на объекте около газозаправочной станции и рынка “Петровка”.
В “Киевгазе” рассказали, что в случае взрыва последствия могли быть ужасными. В данный момент строительные работы на месте временно прекращены.
- Верховная Рада Украины продлила работу Временной следственной комиссии (ВСК) по взрывам на складах боеприпасов, в частности в Балаклее, еще на полгода.