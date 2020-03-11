Сегодня, 11 марта, в Киеве возможны изменения в работе столичного метрополитена в связи с проведением футбольного матча.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

В частности, возможны ограничения в работе станций метро “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого”.

На стадионе “Олимпийский” футбольный матч запланирован на 19:30 между командами “Динамо” (Киев) та “Александрия” (Александрия).

В связи с этим возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Возможно ограничение на вход пассажиров станций “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого”.