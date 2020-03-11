Об этом сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.
В частности, возможны ограничения в работе станций метро “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого”.
На стадионе “Олимпийский” футбольный матч запланирован на 19:30 между командами “Динамо” (Киев) та “Александрия” (Александрия).
В связи с этим возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
Возможно ограничение на вход пассажиров станций “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого”.
- Утром 6 марта в одном из вагонов киевского метрополитена произошел взрыв.