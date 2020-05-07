В Киеве по состоянию на 7 мая возобновили работу уже 10 продовольственных рынков.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Он уточнил, что в общей сложности в столице должны открыться 37 рынков. Возобновление их работы происходит постепенно.

“Как вы знаете, Правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности. Сегодня в Киеве уже начали работать 10 рынков”, – отметил он.

Так, открыли рынки: “Демеевский”, “Маяк”, “Печерский”, “Владимирский”, “Базар на Лесной”, “Феофановский”, “Одесский“, “Иллис“, “Выгуровский“ и “Бессарабский“.

Другие рынки, по словам Кличко, откроют, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм.

(На видео – с 3:20)