Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
Он уточнил, что в общей сложности в столице должны открыться 37 рынков. Возобновление их работы происходит постепенно.
“Как вы знаете, Правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности. Сегодня в Киеве уже начали работать 10 рынков”, – отметил он.
Так, открыли рынки: “Демеевский”, “Маяк”, “Печерский”, “Владимирский”, “Базар на Лесной”, “Феофановский”, “Одесский“, “Иллис“, “Выгуровский“ и “Бессарабский“.
Другие рынки, по словам Кличко, откроют, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм.
(На видео – с 3:20)
- Ранее сообщалось, что в Киевской области 13 агропродовольственных рынков возобновили работу в условиях общенационального карантина.
- Перед этим Кабинет Министров на заседании принял решение о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков, но работать они смогут с соблюдением определенных условий.