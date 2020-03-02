Первый раз за 140 лет наблюдений за погодой в Киеве метеорологическая зима в столицу так и не пришла.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

“Устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в течение календарной зимы 2019-2020 гг. в Киеве так и не произошло”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что на протяжении всех зимних месяцев средняя температура воздуха в столице была плюсовой, а в целом за всю зиму составила +2 градуса.

При этом исследователи привели пример, что этой зимой самым холодным днем было 8 февраля, когда утренняя температура опустилась до 8,4 градусов. При этом прошлой зимой уже 22 ноября было зафиксировано 9,7 градуса мороза.

“Климатологи обсерватории отмечают, что впервые за 140 лет в Киеве не было не только метеорологической зимы, но и температуры воздуха ниже -10°C. Это последствия глобального потепления, темпы которого, к сожалению, ускоряются”, – говорится в сообщении.

Также на протяжении последней зимы выпало всего 70% от нормы осадков, а устойчивого снежного покрова в Киеве не было вообще.