Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
Так, за сутки заболели еще 29 жителей столицы, среди них четверо медиков. При этом выздоровели 44 пациента.
“Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Четверо из них – медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за период пандемии – 64 летальных случая… Выздоровели в сутки 44 человека. То есть: впервые с начала пандемии у нас за сутки выздоровело больше людей, чем заболело. Всего коронавирус преодолели 442 жителя столицы”, – отметил Кличко.
Среди новых заболевших:
• 12 женщин в возрасте от 34 до 67 лет;
• 14 мужчин в возрасте от 35 до 99 лет;
• девочка, которой 9 лет, и двое мальчиков – 10 и 13 лет.
В общей сложности в Киеве уже 2739 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
В столичных больницах с диагнозом “коронавирус” находятся 154 человека, в том числе трое детей.
46 больных – в тяжелом состоянии. Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Согласно обнародованной мэром Киева карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 сейчас зафиксировано в Дарницком районе столицы (545 случаев).
На втором месте по количеству заболевших – Печерский район Киева (429 случаев).
Далее идут Деснянский (296 случаев), Днепровский (250), Соломенский (249), и Голосеевский (230) районы столицы.
Наименьшее количество случаев COVID-19 – в Подольском районе Киева (138 случаев).
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