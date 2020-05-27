В Киеве впервые с начала эпидемии коронавируса COVID-19 за сутки выздоровело больше людей, чем заболело.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Так, за сутки заболели еще 29 жителей столицы, среди них четверо медиков. При этом выздоровели 44 пациента.

“Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 29 человек. Четверо из них – медики. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за период пандемии – 64 летальных случая… Выздоровели в сутки 44 человека. То есть: впервые с начала пандемии у нас за сутки выздоровело больше людей, чем заболело. Всего коронавирус преодолели 442 жителя столицы”, – отметил Кличко.

Среди новых заболевших:

• 12 женщин в возрасте от 34 до 67 лет;

• 14 мужчин в возрасте от 35 до 99 лет;

• девочка, которой 9 лет, и двое мальчиков – 10 и 13 лет.

В общей сложности в Киеве уже 2739 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В столичных больницах с диагнозом “коронавирус” находятся 154 человека, в том числе трое детей.

46 больных – в тяжелом состоянии. Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Согласно обнародованной мэром Киева карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 сейчас зафиксировано в Дарницком районе столицы (545 случаев).

На втором месте по количеству заболевших – Печерский район Киева (429 случаев).

Далее идут Деснянский (296 случаев), Днепровский (250), Соломенский (249), и Голосеевский (230) районы столицы.

Наименьшее количество случаев COVID-19 – в Подольском районе Киева (138 случаев).