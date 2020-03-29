С сегодняшнего дня и до конца карантина в Киеве запрещены пикники. Нарушителям грозят штрафа на сумму до 34 тысяч гривен.

Об этом сообщают #Буквы.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документ предусматривает, в частности, дополнение Кодекса Украины об административных нарушениях статьей 44-3.

Санкциями этой статьи предусмотрено, что за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины “О защите населения от инфекционных болезней”, другими актами законодательства, а также решением органов местного самоуправления влечет наложение штрафа:

на сумму от 17 до 34 тысяч гривен для граждан,

на сумму от 34 до 170 тысяч гривен для должностных лиц.

Как сообщили корреспонденту #Букв в правительственном контакт-центре, по решению КГГА в Киеве введена противоэпидемическая норма, в соответствии с которой на время карантина в городе запрещены не только собрание 10 и более человек, но и пикпики на природе. Норма действует с 29 марта.

Контроль за выполнением этой нормы возложен на сотрудников Национальной полиции Украины. Уже сегодня в городе были проведены первые рейды, направленные на выявление нарушителей.

“Внимание! В Киеве проводят инспекции и наказывают за нарушение карантина! В нашем городе 74 человека имеют подтверждения инфицирования COVID-19. Но до сих пор не все осознают значение слова карантин и ответственность. Карантин — это не каникулы и не отпуск с шашлыками. За его сознательное несоблюдение — штраф”, — сообщил в Facebook заместитель председателя КГГА, начальник штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций Петр Пантелеев.

Пантелеев также напомнил, что административная ответственность предусмотрена и за разведение костров в парках и лесах. Сумма штрафа составляет от 340 до 1360 гривен.

Таким образом, в случае, если полицейские обнаружили группу людей, которая устроила пикник в парке Киева и разожгла костер, ее может быть выписан штраф и за нарушение карантина, и за разведение костра.