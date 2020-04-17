Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.
“Хочу сообщить, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили нескольких больных, и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря”, – отметил Кличко.
Свято-Троицкий Ионинский монастырь находится на территории Национального ботанического сада. Сад был закрыт для посетителей с начала апреля по решению Кабинета Министров (из-за карантина в стране). В связи с этим богослужения в монастыре проходят без прихожан.
(На видео – с 1:20)
- Ранее сообщалось, что три случая заболевания коронавирусом обнаружены в Ионинском монастыре.
- 13 апреля стало известно, что в Киево-Печерской лавре подтверждено уже более 90 случаев коронавируса. Монастырь закрыли на карантин.
- Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской Лавре появилась вечером 5 апреля. На следующий день было официально сообщено о четырех заболевших. 9 апреля стало известно, что в Лавре коронавирус подтвердили еще у 26 человек.
- Ранее в Сети сообщалось, что у призывавшего не ограничивать церковные службы из-за коронавируса настоятеля Киево-Печерской Лавры митрополита РПЦ в Украине Павла выявили COVID-19.