Власти Киева приняли решение о введении карантина на территории Свято-Троицкого Ионинского монастыря УПЦ МП из-за обнаруженных там случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

“Хочу сообщить, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили нескольких больных, и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря”, – отметил Кличко.

Свято-Троицкий Ионинский монастырь находится на территории Национального ботанического сада. Сад был закрыт для посетителей с начала апреля по решению Кабинета Министров (из-за карантина в стране). В связи с этим богослужения в монастыре проходят без прихожан.

(На видео – с 1:20)