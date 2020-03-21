В Киеве вводятся ограничения на одновременное количество посетителей продуктовых магазинов и аптек.

Новые карантинные меры сегодня были утверждены на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Так, в Киеве с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.

“Руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить наличие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 кв. м, и обеспечить меры по соблюдению санитарных норм”, – говорится в протоколе комиссии.

Новое ограничение должно быть введено во всех аптеках и магазинах Киева до указанного срока (25 марта). Оно является обязательным к исполнению.

За исполнением этого распоряжения должен проследить Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Стоит отметить, что в магазинах Киева уже начали действовать ограничения на количество посетителей: