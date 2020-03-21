Новые карантинные меры сегодня были утверждены на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Так, в Киеве с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.
“Руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить наличие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 кв. м, и обеспечить меры по соблюдению санитарных норм”, – говорится в протоколе комиссии.
Новое ограничение должно быть введено во всех аптеках и магазинах Киева до указанного срока (25 марта). Оно является обязательным к исполнению.
За исполнением этого распоряжения должен проследить Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Стоит отметить, что в магазинах Киева уже начали действовать ограничения на количество посетителей:
- Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных мероприятий в столице, в частности, об остановке работы общественного транспорта с 23 марта.
- 17 марта с 23:00 вечера в Киеве прекратил работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.
- Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.