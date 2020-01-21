В центре столицы планируют увеличить тарифы за парковку минимум до 50 гривен в час.

Об этом сообщает начальник инспекции по парковке КГГА Дмитрий Рахматуллин на своей странице в Facebook.

“Во-первых, в планах властей увеличить стоимость парковки. Замечу, что последний раз тарифы менялись в 2016 году. В ближайшее время тариф за парковку планируется увеличить в центральной части города существенно – как минимум до 50 гривен в час. Кроме этого, необходимо увеличить штрафы”, – пишет он.

По словам чиновника, такие меры должны стать мотивацией для водителей находить место на парковке или оставлять автомобиль вне центра столицы, передвигаясь далее на общественном транспорте.

При этом Рахматуллин считает, что увеличивать в Киеве количество парковочных мест не нужно.

“Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь количество авто в разы увеличится. А город не рассчитан на такую автомобилизацию. К тому же не забывайте, что город – прежде всего для горожан, а не одних машин”, – написал он.