В Киеве за прошедшие сутки еще у 33 человек подтвердили COVID-19, двое умерли

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
“Количество жителей столицы, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась на 33 человека. Среди них – один медик. Двое больных умерли”, – сообщил Кличко.
По его словам, на сегодня в Киеве уже 3523 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За период эпидемии от коронавируса умерли 79 человек.
Среди заболевших: 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет; 12 мужчин от 19 до 73 лет и мальчик, которому 9 лет.
В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.
Выздоровели за прошедшие сутки 37 киевлян. Всего коронавирус преодолели 925 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе – 7. В Оболонском и Подольском – по 5 случаев.
- Ранее сообщалось, что столице пока не будут открывать рестораны, кафе и бассейны.
- 5 июня в Киеве зафиксировали наибольшее количество смертей от COVID-19 с начала эпидемии.
- Кличко назвал условия, при которых в Киеве ужесточат карантин.
- По состоянию на утро 9 июня в Украине зафиксировано 27 тысяч 856 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 394 новых случая.