Covid-19 Украина

обновлено 09.06.2020 в 10:02

Всего:

27856(+394)

Болеют:

14634(+394)

Выздоровели:

12412(+217)

Умерло:

810(+13)

11:54 Актер Пореченков, который стрелял в украинцев, снялся в российской рекламе Danone
11:32 Бессимптомная передача коронавируса встречается очень редко, – ВОЗ
11:20 В Москве пьяный актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП
10:45 В Киеве за прошедшие сутки еще у 33 человек подтвердили COVID-19, двое умерли
10:41 Зеленский о Бандере: «У нас от героя до врага – один шаг»
10:19 Сериал «Сваты»: Ткаченко заявил, что нельзя запрещать фильмы лишь потому, что актеру запрещен въезд
10:13 Зеленский рассказал, стыдно ли ему за шутку «95 Квартала» об Украине-проститутке
10:02 В районе ООС частично возобновят работу КПВВ
09:25 Суд назначил залог полицейскому, который убил Джорджа Флойда
09:09 Зеленский хотел специально заболеть коронавирусом и изолироваться на Банковой
08:42 Премьер-министр Армении заявил, что выздоровел от COVID-19
08:20 Сегодня в Украине жара до +33°C
08:03 Боевики 11 раз нарушили «тишину» на Донбассе, ранен украинский защитник
07:29 Спецрейсом из Франции в Украину возвращаются 165 человек
00:44 В США полицейские применяют оружие, убивают и арестовывают чаще, чем в других странах: статистика

08 июня

23:49 Протесты в США: Демократы хотят ограничить полномочия полицейских
23:38 Китай потребовал доказательства от США о том, что Пекин саботирует разработку вакцины против COVID-19
22:25 Дания разрешит публичные собрания до 200 человек в августе
22:16 Первый день работы киевской электрички после карантина: фото 
21:56 В Днепре змея заползла в квартиру на 7 этаже: спасатели поймали ее на кухне
21:40 МИД Украины отреагировал на переизбрание Шредера главой совета директоров «Роснефти»
21:37 Азбука протестов: зачем полицейские и активисты становятся на одно колено
21:18 Ситуация с COVID-19 в мире ухудшается — ВОЗ
20:52 Родные Джорджа Флойда обратились к ООН
20:33 Всемирный банк объявил, на сколько сократится глобальная экономика в 2020 году
20:04 «Танцующий миллионер» снял видеоэкскурсию по своему имению L'Eremit
19:37 Защита просит увеличить сроки судебных слушаний в деле об MH17 из-за COVID-19
19:26 Дженнифер Лопес приняла участие в протестах против расизма
18:29 Джонни Депп посвятил песню убитому полицейским Джорджу Флойду: видео
18:27 Журнал Vogue Italia поместил на обложку детские рисунки — фото
18:03 Великобритания ввела обязательный карантин для въезжающих в страну
17:57 В Германии заявили, что США может «расшатать трансатлантические отношения»
17:56 Если все чернокожее население США покинет страну: как в Сети разгоняют новый фейк

В Киеве за прошедшие сутки еще у 33 человек подтвердили COVID-19, двое умерли

В Киеве уже 3523 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За прошедшие сутки зафиксировали 33 новых случая.

Вторник, 9 июня 2020, 10:45

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Количество жителей столицы, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась на 33 человека. Среди них – один медик. Двое больных умерли”, – сообщил Кличко.

По его словам, на сегодня в Киеве уже 3523 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За период эпидемии от коронавируса умерли 79 человек.

Среди заболевших: 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет; 12 мужчин от 19 до 73 лет и мальчик, которому 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за прошедшие сутки 37 киевлян. Всего коронавирус преодолели 925 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе – 7. В Оболонском и Подольском – по 5 случаев.

Теги: Виталий Кличко, Киев, Коронавирус

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться