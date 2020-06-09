В Киеве за прошедшие сутки еще у 33 человек подтвердили COVID-19, двое умерли

В Киеве уже 3523 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За прошедшие сутки зафиксировали 33 новых случая.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Количество жителей столицы, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась на 33 человека. Среди них – один медик. Двое больных умерли”, – сообщил Кличко.

По его словам, на сегодня в Киеве уже 3523 подтвержденных случая заболевания COVID-19. За период эпидемии от коронавируса умерли 79 человек.

Среди заболевших: 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет; 12 мужчин от 19 до 73 лет и мальчик, которому 9 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за прошедшие сутки 37 киевлян. Всего коронавирус преодолели 925 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе – 7. В Оболонском и Подольском – по 5 случаев.