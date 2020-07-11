В Киеве за сутки коронавирус зафиксировали еще у 125 человек. Всего в столице уже 6115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

“Друзья! Количество больных COVID-19 в столице в последние дни увеличивается. Еще у 125 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 124 киевлян. На сегодня в столице уже 6115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил Кличко.

По его словам, среди заболевших 57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет и девочка, которой 7 лет. А также 61 мужчина в возрасте от 21 до 75 лет и 6 мальчиков от 4 до 14 лет.

Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2058 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 36. В Шевченковском – 18 Да в Святошинском и Голосеевском районах – по 14 случаев.