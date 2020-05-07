Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 24 человека. Среди них – 5 медиков. Один случай, к сожалению, – летальный. На сегодняшний день в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли в городе от этой болезни 29 человек”, – рассказал Кличко.
Среди заболевших за прошедшие сутки:
• 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет;
• 11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет;
• два мальчика – 12 и 13 лет.
В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 11 человек. Всего от коронавируса в столице вылечились 110 человек.
“Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели – волнообразное. Оно то уменьшается, то увеличивается. А значит, угроза не отступила. И расслабляться нельзя! Я очень надеюсь, что всплеска не будет и мы сможем ввести первый этап ослабления ограничений”, – подчеркнул Кличко.
Согласно обнародованной мэром Киева карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе столицы (361 случай, 2 новых за сутки).
На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (285 случаев, 7 новых).
Далее идут Соломенский (159 случаев, 1 новый), Голосеевский (152 случая, 3 новых), Днепровский (150 случаев, новых за сутки нет) и Деснянский (148 случаев, 6 новых) районы Киева.
Больше всего новых случаев заражения за сутки было обнаружено в Дарницком (7) и Деснянском (6) районах столицы.
- 28 апреля мэр Киева Виталий Кличко представил план первого этапа выхода из карантина в столице. Он начнется 12 мая. Планируется разрешить: работу непродовольственных магазинов площадью до 300 кв. м; работу парикмахерских и салонов красоты; работу временных сооружений (ларьков) – с запретом потребления пищи и напитков на месте; работу автокинотеатров; кафе, как и рестораны, будут иметь возможность работать на вынос; откроют для посещения столичные парки и скверы.