За минувшие сутки в Киеве были подтверждены 24 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 24 человека. Среди них – 5 медиков. Один случай, к сожалению, – летальный. На сегодняшний день в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли в городе от этой болезни 29 человек”, – рассказал Кличко.

Среди заболевших за прошедшие сутки:

• 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет;

• 11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет;

• два мальчика – 12 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 11 человек. Всего от коронавируса в столице вылечились 110 человек.

“Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели – волнообразное. Оно то уменьшается, то увеличивается. А значит, угроза не отступила. И расслабляться нельзя! Я очень надеюсь, что всплеска не будет и мы сможем ввести первый этап ослабления ограничений”, – подчеркнул Кличко.

Согласно обнародованной мэром Киева карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе столицы (361 случай, 2 новых за сутки).

На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (285 случаев, 7 новых).

Далее идут Соломенский (159 случаев, 1 новый), Голосеевский (152 случая, 3 новых), Днепровский (150 случаев, новых за сутки нет) и Деснянский (148 случаев, 6 новых) районы Киева.

Больше всего новых случаев заражения за сутки было обнаружено в Дарницком (7) и Деснянском (6) районах столицы.