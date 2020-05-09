За прошедшие сутки в Киеве выявлено 50 новых случаев коронавируса, два человека умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

“За прошедшие сутки заболевания лабораторно подтвердили еще у 50 человек. Среди них – 12 медиков. За прошедшие сутки в Киеве 2 летальных случая. На сегодня в столице уже 1771 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Умерли 34 человека”, – сообщил Кличко.

За минувшие сутки заболели: 21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет, 26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет, 1 девочка в возрасте 7 лет и 2 парня в возрасте 17 лет.

Таким образом, на сегодняшний день в столице уже 1 тысяча 771 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Умерли 34 человека.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 7 человек, а всего коронавирусную инфекцию сумели побороть 134 жители столицы.