В Киеве количество инфицированных коронавирусом за минувшие сутки увеличилось еще на 56 человек. Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 возросло до 2849.

Об этом на брифинге сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

“Количество жителей Киева, в которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 56 человек. Из них 17 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии – 65 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2849 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – рассказал Кличко.

По его словам, среди заболевших: 18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет. И три девочки, которым 4, 8 и 9 лет. А также – 29 мужчин от 26 до 67 лет. И шесть мальчиков – от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко также отметил, что за минувшие сутки в столице выздоровел 91 человек. Всего коронавирус смогли преодолеть 597 жителей города.

“Больше всего больных за минувшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 12, Деснянском – 9 и в Голосеевском и Дарницком районах – по 6 случаев”, – добавил мэр.