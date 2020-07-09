Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
“Еще у 93 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 122 киевлян”, – написал он.
В общей сложности в столице уже 5872 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Среди заболевших за последние сутки:
• 34 женщины в возрасте от 22 до 71 года;
• 50 мужчин в возрасте от 20 до 76 лет;
• 3 девочки от 8 до 15 лет и 6 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 62 человека. Всего коронавирус преодолели 1962 жителя столицы.
Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили: в Дарницком районе – 27, в Деснянском – 15, в Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах – по 10 случаев.
- Ранее власти Киева приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, с 1 июля в Киеве: ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) – до 22:00; ограничено также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – после 22:00.
- В Киеве до конца карантина учебный процесс в школах будет происходить дистанционно.