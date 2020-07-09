За минувшие сутки еще у 93 жителей Киева обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Еще у 93 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 122 киевлян”, – написал он.

В общей сложности в столице уже 5872 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Среди заболевших за последние сутки:

• 34 женщины в возрасте от 22 до 71 года;

• 50 мужчин в возрасте от 20 до 76 лет;

• 3 девочки от 8 до 15 лет и 6 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 62 человека. Всего коронавирус преодолели 1962 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили: в Дарницком районе – 27, в Деснянском – 15, в Голосеевском, Оболонском и Шевченковском районах – по 10 случаев.