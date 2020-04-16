За минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 32 жителей Киева. Всего в столице уже 644 подтвержденных случая заболевания.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки в городе умер еще один пациент с COVID-19

“Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось еще на 32 человека. Из них – один медик. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – рассказал Кличко.

Среди новых заболевших: 11 женщин в возрасте от 29 до 80 лет и двухлетняя девочка, а также 20 мужчин – от 19 до 60 лет.

В больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Согласно обнародованной на сайте КГГА карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе – 184 (+4 за последние сутки).

На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (105 случаев, 9 из которых подтверждены за минувшие сутки).

Далее идут Шевченковский и Соломенский районы (по 67 случаев; 3 и 1 новый случай заражения за сутки соответственно).