Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

“Еще у 108 человек увеличилось за прошедшие сутки количество жителей Киева, в которых обнаружили коронавирус. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 6797 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – рассказал Кличко.

По его словам, среди тех, кто заболели 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет, две девочки 6 и 8 лет. 50 мужчин от 18 до 85 лет и трое мальчиков от 9 месяцев до восьми лет. Также вирус подхватили 4 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко отметил, что выздоровели за прошедшие сутки 40 человек. Всего коронавирус преодолели 2360 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком и Деснянском районах – по 26. В Соломенском – 14, в Голосеевском и Святошинском районах – по 10 случаев.