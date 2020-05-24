Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
“Еще в 54 жителей Киева за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус. Среди них – трое медиков. Один человек умер. Всего в столице за период пандемии – 59 летальных случаев. Сегодня в Киеве уже 2623 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – сообщил Кличко.
Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 21 до 81 лет. И три девочки – 10, 11 и 16 лет. 22 человека от 23 до 81 лет. И трое мальчиков, которым 2, 12 и 15 лет. В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе – 12 больных. В Святошинском – 10. Но в Деснянском районе – 9 случаев заболевания.
Выздоровели за сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 358 жителей столицы.
“Мы начали в столице второй этап ослабления ограничений. И очень важно, насколько киевляне будут придерживаться элементарных правил. Очень важно не допустить обострения ситуации с распространением вируса. Не пренебрегайте своей безопасностью! Берегите себя!”, – подчеркнул Кличко.
- 23 мая в Киеве ослабили карантин. В частности, уже заработал наземный пассажирский транспорт. Метро откроется с понедельника, 25 мая.
- В Украине зафиксировано 20 986 случаев коронавирусной болезни COVID-19: из них 617 летальных, 7 108 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 406 новых случаев.