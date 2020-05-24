В Киеве за прошедшие сутки коронавирус обнаружили в 54 жителей. Среди них - трое медиков. Один человек умер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

“Еще в 54 жителей Киева за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус. Среди них – трое медиков. Один человек умер. Всего в столице за период пандемии – 59 летальных случаев. Сегодня в Киеве уже 2623 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – сообщил Кличко.

Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 21 до 81 лет. И три девочки – 10, 11 и 16 лет. 22 человека от 23 до 81 лет. И трое мальчиков, которым 2, 12 и 15 лет. В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе – 12 больных. В Святошинском – 10. Но в Деснянском районе – 9 случаев заболевания.

Выздоровели за сутки 7 человек. Всего коронавирус преодолели 358 жителей столицы.

“Мы начали в столице второй этап ослабления ограничений. И очень важно, насколько киевляне будут придерживаться элементарных правил. Очень важно не допустить обострения ситуации с распространением вируса. Не пренебрегайте своей безопасностью! Берегите себя!”, – подчеркнул Кличко.