Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По словам мэра, двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 116 жителей Киева.
На сегодня в столице уже 5602 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Заболели:
- 28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет;
- 28 мужчин в возрасте от 18 до 77 лет;
- Одна девочка, которой 4 года и двое мальчиков в возрасте 3 месяца и 6 лет.
В больницы столицы госпитализировали семь пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.
За минувшие сутки выздоровели семь человек. Всего коронавирус преодолели 1809 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах – по девять. В Подольском, Шевченковском и Голосеевском – по семь случаев.
В общем, в больницах города с подтвержденным диагнозом “коронавирус” сегодня 279 больных. В том числе – 12 детей. В тяжелом состоянии 47 пациентов.
- В Киеве за 4 июля обнаружили 78 случаев заражения коронавирусом. Всего в столице уже 5543 больных COVID-19.