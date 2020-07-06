За минувшие сутки, 5 июля, коронавирус подтвердили еще у 59 киевлян. Среди них - четверо медиков.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 116 жителей Киева.

На сегодня в столице уже 5602 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели:

28 женщин в возрасте от 19 до 73 лет;

28 мужчин в возрасте от 18 до 77 лет;

Одна девочка, которой 4 года и двое мальчиков в возрасте 3 месяца и 6 лет.

В больницы столицы госпитализировали семь пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем медиков.

За минувшие сутки выздоровели семь человек. Всего коронавирус преодолели 1809 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах – по девять. В Подольском, Шевченковском и Голосеевском – по семь случаев.

В общем, в больницах города с подтвержденным диагнозом “коронавирус” сегодня 279 больных. В том числе – 12 детей. В тяжелом состоянии 47 пациентов.