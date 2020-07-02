Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Всего коронавирус унес жизни 111 киевлян.
По состоянию на 2 июля в Киеве уже 5 242 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Заболели:
- 57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет;
- 40 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет;
- 3 девочки от 3 месяцев до 9 лет и 4 мальчика от 10 месяцев до 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 44 человека. Всего коронавирус преодолели 1642 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 18. В Днепровском – 15. В Голосеевском и Святошинском районах – по 15 случаев.
- Власти Киева приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице.
- В Киеве запретили работу заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00.