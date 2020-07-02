За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили Covid-19 еще у 104 жителей столицы. Трое больных умерли.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего коронавирус унес жизни 111 киевлян.

По состоянию на 2 июля в Киеве уже 5 242 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели:

57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет;

40 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет;

3 девочки от 3 месяцев до 9 лет и 4 мальчика от 10 месяцев до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 44 человека. Всего коронавирус преодолели 1642 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 18. В Днепровском – 15. В Голосеевском и Святошинском районах – по 15 случаев.