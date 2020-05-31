За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили коронавирус у 81 человека. 11 из них - медики.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего столице уже 2985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Итак, заболели:

40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет;

4 девочки от 2 до 8 лет;

31 мужчина от 19 до 86 лет;

6 мальчиков – трем из них по одному году, другим – 2, 6 и 11 лет.

В больницы города госпитализировали 16 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 11 человек. Всего за время эпидемии выздоровели 648 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Днепровском районе – 25, в Деснянском и Дарницком – по 14 случаев.