Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Всего столице уже 2985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Итак, заболели:
- 40 женщин в возрасте от 26 до 86 лет;
- 4 девочки от 2 до 8 лет;
- 31 мужчина от 19 до 86 лет;
- 6 мальчиков – трем из них по одному году, другим – 2, 6 и 11 лет.
В больницы города госпитализировали 16 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 11 человек. Всего за время эпидемии выздоровели 648 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания COVID-19 зафиксировали в Днепровском районе – 25, в Деснянском и Дарницком – по 14 случаев.
- Ранее сообщалось, что в Украине медики составляют около 20 % от общего количества инфицированных коронавирусом COVID-19. Такой высокий показатель связан с рядом факторов.
- 28 мая Виталий Кличко сообщил, что более 14 % из общего количества больных коронавирусом COVID-19 жителей Киева являются медиками.