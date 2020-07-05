В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 78 случаев заражения коронавирусом. Всего в столице уже 5543 больных COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Друзья! Еще у 78 жителей Киева обнаружили за прошедшие сутки заболевания коронавирусом. На сегодня в столице уже 5543 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сообщил Кличко.

По его словам, среди заболевших 42 женщины в возрасте от 18 до 83 лет и 17-летняя девушка, а также 32 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет и трое мальчиков от 1 до 17 лет.

Также заболели и двое медиков.

Кличко отметил, что в больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 32 человека. Всего коронавирус преодолели 1802 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 12. В Оболонском – 11 Да в Днепровском и Подольском районах – по 10 случаев.